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群創財報／去年稅後純益67億元、EPS 0.76元 售廠挹注順利轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
面板大廠群創光電。 圖／聯合報系資料照
面板大廠群創光電。 圖／聯合報系資料照

群創（3481）董事會13日通過去年第4季營運成果，合併營收為新台幣537億元，營業淨損為新台幣43億元，稅後淨利為新台幣91億元，基本每股盈餘為新台幣1.13元。折舊及攤銷為新台幣76億元，資本支出為新台幣39億元。

群創2024年全年合併營收總計為新台幣2,165億元。營業淨損為新台幣79億元，稅後淨利為新台幣67億元。基本每股盈餘0.76元。

群創表示，2024年第4季整體出貨面積601萬平方公尺，較前一季減少1.3%，液晶面板售價為每平方公尺273元美金。2024年第4季營收以產品應用別區分，電視為33%、車用產品為25%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為18%、桌上型螢幕為4%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為32%、20到30吋為12%、30到40吋為7%、40吋以上為30%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為74%以及26%。

回顧2024年，群創指出，受惠國際運動賽事帶動品牌拉貨及中國大陸「以舊換新」消費補貼政策等因素刺激需求，使得公司2024年全年度營收較2023年成長2.3%，全年度毛利率與EBITDA利益率分別達到6.5%及10.7%。公司持續追求資產效益最大化，第4季認列資產處分利益後、延續第2季及第3季基本每股盈餘正獲利，2024年全年淨利順利轉盈。

展望2025年第1季，中國大陸「以舊換新」消費補貼政策延續、北美關稅效應均提升客戶拉貨意願，帶動電視及IT面板出貨，價格可望持穩向上；市場預期多元AI模型可進一步提升AI PC發展，對IT面板需求提供了長期支撐。針對地緣政治帶來的不確定因素，公司將透過策略布局、動態調整產品組合及提高生產效率因應，並同時持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2025年第1季的面板展望為：大尺寸面板出量季減3%以下，平均單價（ASP）季增約3%之內。中小尺寸面板出貨量季增約3%。

大尺寸面板 新台幣

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