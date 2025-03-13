宏碁財報／去年淨賺55 .39億元！每股發1.7元現金股利

品牌大廠宏碁（2353）於13日公告宣布，去(2024)年第4季及全年財報。第4季單季稅後淨利達到新台幣14.28億元，而每股純益為新台幣0.47元。至於去(2024)年全年稅後純益則達到新台幣55 .39億元 ，每股純益則達到新台幣1 .84元。而宏碁董事會也通過去年盈餘分配案，擬發放每股新台幣1.7元現金股利。

根據宏碁公布資料顯示，去年第4季單季合併營收達新台幣660.21億元，毛利為新台幣69. 53億元，毛利率10 .5%；而單季營業淨利達到新台幣10.24億元，營業淨利率則達到1 .6%，至於稅後純益則達到新台幣14.28億元，單季每股純益為新台幣0.47元。

根據宏碁公開的財報資料顯示，團隊在去年全年的合併營收，達到了新台幣2,646.82億元；毛利為新台幣280.03億元，毛利率為10.6％ ；營業淨利則達到新台幣48.76億元，年增1 5.4%，營業淨利率為1.8% ；稅後純益則達到55 .39億元 ，全年每股純益達到新台幣1 .84元。

對此，宏碁坦言，團隊去年透過「建立多重事業引擎」的主要策略，也讓集團持續在各個領域中展現出強勁的動能，而截至去年底合計已有13家公開發行子公司。非電腦及顯示器業務在2024年合計貢獻37.4 %的營業淨利及28. 3%營收。此外，宏碁董事會也於13日通過決議，發放現金股利每股新台幣1.7元，除息基準日為6月26日、發放日為7月24日。