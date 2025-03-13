宏碁財報／去年獲利年增逾12% 擬發股利1.7元、殖利率約4.5%

PC品牌大廠宏碁（2353）13日公布2024年財報，稅後純益55.39億元、年增12.35%，為近3年新高，每股純益（EPS）為1.84元，此外，宏碁董事會今日通過決議，發放現金股利每股1.7元，以今日收盤價37.8元計算，殖利率約為4.5%。

宏碁今日公告2024年第4季及全年財報。第4季合併營收為660.21億元；毛利為69.53億元，毛利率10.5%；營業淨利10.24億元，營業淨利率1.6%；稅後淨利14.28億元，單季EPS 0.47元。

宏碁2024年全年合併營收為2,646.82億元；毛利為280.03億元，毛利率為10.6％；營業淨利為48.76億元，年增15.4%，營業淨利率為1.8%；稅後淨利55.39億元，全年EPS 1.84元。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續展現動能，於年底合計有13家公開發行子公司。非電腦及顯示器業務在2024年合計貢獻37.4%的營業淨利及28.3%營收。

此外，宏碁董事會今日通過決議，發放現金股利每股1.7元，優於前一年度1.6元水準，以今日收盤價37.8元計算，殖利率約為4.5%。另，除息基準日為6月26日、發放日為7月24日。