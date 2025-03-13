和碩法說會／去年獲利年增7.4% 每股純益達6.34元

和碩（4938）13日舉行法說會，公布去年財報，稅後純益年增7.4%，全年每股純益（EPS）為6.34元，為近3年新高。

和碩2024年營收1.13兆元、年減10.5%，毛利率4.1%、年增0.4個百分點，營益率1.1%、年減0.1個百分點，稅後純益168.77億元、年增7.4%，全年EPS為6.34元，優於2023年的5.9元水準。

和碩2024年第4季營收達3,270.04億元，季增11.1%、年減4.4%，毛利率3.6%，季減0.5個百分點、年減0.2個百分點，營益率0.9%，季減0.3個百分點、年減0.4個百分點，稅後純益37.37億元，季減13%、年減25.2%，單季EPS為1.4元。

以產品線營收比重來看，以iPhone組裝為主的通訊業務仍為和碩最大業績來源，去年第4季達到71%，其次為其他業務的13%、資訊業務9%、消費性業務7%。