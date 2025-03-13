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矽力：第1季營收將季減 2025年估增2至3成

中央社／ 新竹13日電

矽力-KY董事長陳偉今天表示，第1季因為中國春節影響，季營收可能較2024年第4季滑落，不過仍可較2024年同期成長，2025年總營收可望成長2至3成水準。

矽力-KY下午舉行線上法人說明會，陳偉指出，2024年第4季營收新台幣51.08億元，季增4.5%、年增19.2%，毛利率55.4%，較第3季揚升1.5個百分點，歸屬母公司淨利8.95億元，季增18.9%，每股純益2.32元。

陳偉說，消費和汽車產品業績成長，是推升2024年第4季營收較第3季成長主要動能。市場供需趨於健康，加上有呆滯庫存回沖，是推升毛利率上揚的主因。

矽力-KY今年前2月營收累計25.08億元。陳偉表示，春節過後，中國客戶回補庫存力道提升，預期3月消費和電動車產品需求可望回升，整體第1季營收將較2024年第4季下滑，不過應可較2024年同期成長。

陳偉說，在中國政府刺激政策帶動下，2025年消費和電動汽車市場可望成長，並驅動矽力-KY整體營收成長20%至30%。

陳偉表示，車用產品市占率可望提升，加上前2年布局的新產品應可逐步放量，預期2025年車用營收比重有機會挑戰15%。

營收 矽力

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