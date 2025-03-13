和碩法說會／伺服器北美產能今年開出 因應關稅擬新增生產據點

和碩（4938）13日舉行法說會，展望後市，在本業方面，和碩預計今年首季為全年低點，第2季開始資訊及消費性產品預期增長，而在新事業方面，儘管今年電動車業者大多預期成長將較為平緩，但和碩看好車用電子業務新客戶將陸續展開量產，且在伺服器方面，和碩看好該業務持續增長外，為了就近服務北美客戶，北美地區產能今年將正式開出。

此外，和碩設定今年資本支出為3-3.5億美金區間，和碩共同執行長鄧國彥指出，本來計畫主要是擴充產能及更換設備，但現在因川普關稅政策不確定性，可能會有新廠增加可能，在資本支出上保留彈性。

在伺服器方面，和碩共同執行長鄭光志表示，和碩去年已宣布台灣客戶已進行驗證，預期今年2月最後驗證通過後，客戶將在第2季小量下單，下半年平順發展。

此外，和碩GB200伺服器今年1月已送交美國中型CSP客戶，目前雙方對測試結果皆滿意。另，和碩在桃園有生產基地，但今年也要提供北美製造，就近服務美國客戶，今年將有量產成績出來。除了AI伺服器外，和碩在傳統運算伺服器也有一些斬獲，跟解決方案廠商贏得兩個design in。

整體而言，鄭光志預計，今年伺服器業務下半年看到較多機會，希望能爭取到更多出貨，並將動能延續至2026年。但對於目前營收占比及目標，鄭光志則未給出具體答案，但他分析，和碩伺服器業務因基期較低，若有案子出貨，成長性至少都是雙位數、甚至是三位數成長。

而在車用業務方面，和碩相關事業在2024年營收達到兩位數增長目標。不過，和碩坦言，2025年大家在成長方面預期較為平緩，和碩在既有客戶上會擴大爭取份額，對此很有信心。

此外，在車用其他客戶方面，目前和碩第2個電動車客戶已開始出貨，預期第3、第4個客戶將在今年底或明年初量產。

至於今年三大產品線展望，鄧國彥指出，目前進入傳統淡季，且又有關稅問題，預估首季NB將有個位數季減，消費性及通訊業務也將呈現季減趨勢。但從第2季開始，資訊產品因新平台換機，加上關稅政策的明朗化，預計第2季資訊產品將持平或優於首季，消費性業務則看季增，通訊業務網通領域也會優於首季。

今年全年來看，鄧國彥表示，隨著AI PC應用越來越多，看好和碩今年資訊業務成長。而遊戲主機、IoT新品將推出，可望帶動消費性業務增長。通訊業務部分在網通領域也有增長。