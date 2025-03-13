快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

和碩法說會／伺服器北美產能今年開出 因應關稅擬新增生產據點

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）13日舉行法說會，展望後市，在本業方面，和碩預計今年首季為全年低點，第2季開始資訊及消費性產品預期增長，而在新事業方面，儘管今年電動車業者大多預期成長將較為平緩，但和碩看好車用電子業務新客戶將陸續展開量產，且在伺服器方面，和碩看好該業務持續增長外，為了就近服務北美客戶，北美地區產能今年將正式開出。

此外，和碩設定今年資本支出為3-3.5億美金區間，和碩共同執行長鄧國彥指出，本來計畫主要是擴充產能及更換設備，但現在因川普關稅政策不確定性，可能會有新廠增加可能，在資本支出上保留彈性。

在伺服器方面，和碩共同執行長鄭光志表示，和碩去年已宣布台灣客戶已進行驗證，預期今年2月最後驗證通過後，客戶將在第2季小量下單，下半年平順發展。

此外，和碩GB200伺服器今年1月已送交美國中型CSP客戶，目前雙方對測試結果皆滿意。另，和碩在桃園有生產基地，但今年也要提供北美製造，就近服務美國客戶，今年將有量產成績出來。除了AI伺服器外，和碩在傳統運算伺服器也有一些斬獲，跟解決方案廠商贏得兩個design in。

整體而言，鄭光志預計，今年伺服器業務下半年看到較多機會，希望能爭取到更多出貨，並將動能延續至2026年。但對於目前營收占比及目標，鄭光志則未給出具體答案，但他分析，和碩伺服器業務因基期較低，若有案子出貨，成長性至少都是雙位數、甚至是三位數成長。

而在車用業務方面，和碩相關事業在2024年營收達到兩位數增長目標。不過，和碩坦言，2025年大家在成長方面預期較為平緩，和碩在既有客戶上會擴大爭取份額，對此很有信心。

此外，在車用其他客戶方面，目前和碩第2個電動車客戶已開始出貨，預期第3、第4個客戶將在今年底或明年初量產。

至於今年三大產品線展望，鄧國彥指出，目前進入傳統淡季，且又有關稅問題，預估首季NB將有個位數季減，消費性及通訊業務也將呈現季減趨勢。但從第2季開始，資訊產品因新平台換機，加上關稅政策的明朗化，預計第2季資訊產品將持平或優於首季，消費性業務則看季增，通訊業務網通領域也會優於首季。

今年全年來看，鄧國彥表示，隨著AI PC應用越來越多，看好和碩今年資訊業務成長。而遊戲主機、IoT新品將推出，可望帶動消費性業務增長。通訊業務部分在網通領域也有增長。

伺服器 和碩 消費

延伸閱讀

工會跨海控訴！和碩印尼廠遭指「環境問題」 勞工經常呼吸困難

關稅一日數變？川普稱凸顯有「彈性」：代表我有權調整

占造車原料一半…鋼鋁加關稅恐讓皮卡福特F-150漲價

白宮稱日本課美國米700%關稅！林芳正這樣回應

相關新聞

面板價揚 大摩按讚群創

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，短期內，電視與IT面板價格上行趨勢將有助於市場情緒，...

神達 伺服器業務喊衝

神達（3706）旗下神雲科技衝刺AI伺服器布局，法人看好，神達今年伺服器業務在美系客戶持續拉貨下，預期上半年營收將優於去...

騰輝2024年EPS 5.01元 資通3.33元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（12）日公告去年稅後純益3.6億元，年減16%，每股純益5.01元。

乙盛2024年EPS 3.36元 鴻準2.53元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（12）日公布去年稅後純益5.66億元，年減29%，每股純益3.36元。

聯強2024年EPS 5.52元 配發現金4元

聯強（2347）昨（12）日公布2024年財報，受惠商用加值業務及半導體業務增長，帶動去年營業利益創下歷史新高紀錄，稅後...

中華電成果發表會 秀AI、量子技術

中華電信（2412）昨（12）日舉辦首屆「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，大秀AI及量子技術能量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。