永道法說會／展望2025 全球產能布局瞄準千億枚需求

全球RFID電子標籤供應商領導者永道-KY（6863），13日舉行法說會，說明2024年營運成果及未來展望。總經理林秉毅表示，受惠產業需求成長與新應用，結合大中華區產能提升，公司營收與獲利同步成長。展望2025年，越南新廠將於下半年量產，推升永道年底總產能突破百億枚。

永道2024年營收新臺幣46.12億元、年增71.7%；稅後盈餘8.47億元、年增89%，每股盈餘11.36元，配發現金股利每股5.5元。

產業聯盟RAIN Alliance指出，全球被動式超高頻RFID標籤市場2028年需求超過千億枚，2023~2028年複合增長率達20.4%。永道憑藉十多年物聯網經驗，2022年取得Auburn University ARC品質認證，成為目前全球RFID標籤設計製造領導廠商。

永道總經理林秉毅表示，2024年北美市場營收占比快速提升，物流應用擴展與零售客戶擴大使用範圍，提升RFID技術滲透率，推動營收成長。面對市場需求擴張，公司推進產能擴張計畫，啟動越南興安省新廠建設，總投資達新臺幣20億元。該計畫獲市場支持，公司成功發行新臺幣10億元可轉換公司債。越南廠預計下半年量產，年底全球總產能將突破百億枚，進一步強化供應鏈韌性。

永道持續研發創新與推動永續發展，新產品持續通過ARC認證，開發薄型柔性抗金屬標籤，拓展試管標籤、動物標籤、化妝品與珠寶標籤等利基產品。全產能導入自動化生產與數據化品管，推動綠色供應鏈，亦投入環保低碳標籤研發。2024年發布首本永續報告書，承諾依循SBTi 1.5℃減碳路徑，落實減排策略。

展望2025年，儘管全球貿易政策與市場競爭仍具挑戰，永道將深化全球市場布局，靈活應對關稅與供應鏈變化，提供具成本優勢與彈性的解決方案，持續擴大市占率，確保穩健成長，為股東與客戶創造價值。