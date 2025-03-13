快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

永道法說會／展望2025 全球產能布局瞄準千億枚需求

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
永道總經理林秉毅。記者李珣瑛/攝影
永道總經理林秉毅。記者李珣瑛/攝影

全球RFID電子標籤供應商領導者永道-KY（6863），13日舉行法說會，說明2024年營運成果及未來展望。總經理林秉毅表示，受惠產業需求成長與新應用，結合大中華區產能提升，公司營收與獲利同步成長。展望2025年，越南新廠將於下半年量產，推升永道年底總產能突破百億枚。

永道2024年營收新臺幣46.12億元、年增71.7%；稅後盈餘8.47億元、年增89%，每股盈餘11.36元，配發現金股利每股5.5元。

產業聯盟RAIN Alliance指出，全球被動式超高頻RFID標籤市場2028年需求超過千億枚，2023~2028年複合增長率達20.4%。永道憑藉十多年物聯網經驗，2022年取得Auburn University ARC品質認證，成為目前全球RFID標籤設計製造領導廠商。

永道總經理林秉毅表示，2024年北美市場營收占比快速提升，物流應用擴展與零售客戶擴大使用範圍，提升RFID技術滲透率，推動營收成長。面對市場需求擴張，公司推進產能擴張計畫，啟動越南興安省新廠建設，總投資達新臺幣20億元。該計畫獲市場支持，公司成功發行新臺幣10億元可轉換公司債。越南廠預計下半年量產，年底全球總產能將突破百億枚，進一步強化供應鏈韌性。

永道持續研發創新與推動永續發展，新產品持續通過ARC認證，開發薄型柔性抗金屬標籤，拓展試管標籤、動物標籤、化妝品與珠寶標籤等利基產品。全產能導入自動化生產與數據化品管，推動綠色供應鏈，亦投入環保低碳標籤研發。2024年發布首本永續報告書，承諾依循SBTi 1.5℃減碳路徑，落實減排策略。

展望2025年，儘管全球貿易政策與市場競爭仍具挑戰，永道將深化全球市場布局，靈活應對關稅與供應鏈變化，提供具成本優勢與彈性的解決方案，持續擴大市占率，確保穩健成長，為股東與客戶創造價值。

營收 越南

延伸閱讀

永道財報／去年稅後純益8.47億元、賺逾一個股本 越南廠今年投產

遠離漂綠：永續揭露A到A+／防範漂綠 明確法律位階

遠離漂綠：永續揭露A到A+／強化稽核 綠色金檢啟動

遠離漂綠：永續揭露A到A+／永續數據 日常管理要重視

相關新聞

面板價揚 大摩按讚群創

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，短期內，電視與IT面板價格上行趨勢將有助於市場情緒，...

神達 伺服器業務喊衝

神達（3706）旗下神雲科技衝刺AI伺服器布局，法人看好，神達今年伺服器業務在美系客戶持續拉貨下，預期上半年營收將優於去...

騰輝2024年EPS 5.01元 資通3.33元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（12）日公告去年稅後純益3.6億元，年減16%，每股純益5.01元。

乙盛2024年EPS 3.36元 鴻準2.53元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（12）日公布去年稅後純益5.66億元，年減29%，每股純益3.36元。

聯強2024年EPS 5.52元 配發現金4元

聯強（2347）昨（12）日公布2024年財報，受惠商用加值業務及半導體業務增長，帶動去年營業利益創下歷史新高紀錄，稅後...

中華電成果發表會 秀AI、量子技術

中華電信（2412）昨（12）日舉辦首屆「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，大秀AI及量子技術能量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。