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聯電股東會紀念品出爐 贈送UMCx咖波聯名限定鋼珠筆套組

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，期盼讓83萬民股東滿意。照片／公司提供
「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，期盼讓83萬民股東滿意。照片／公司提供

聯電（2303）近幾年的股東會紀念品走療癒性風格，深受股東們青睞，今年最新的紀念品出爐，為「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，期盼讓83萬民股東滿意。

聯電近年股東會紀念品備受小股東們喜愛，繼前年與熱門圖文畫家亞拉合作推出「UMC X 咖波聯名限定愛地球碗組」，去年又送給股東們「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，今年延續同樣調性，最新紀念品出爐，為「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，可愛造型引起網友們熱議。

聯電將在今年5月28日召開股東會，想領取股東紀念品的投資人，最晚需在3月26日前買進聯電股票。

對於持股未滿1,000股的股東想領取紀念品，聯電表示，股東可親自出席股東會或以電子方式行使表決權者領取紀念品。

聯電今年2月合併營收181.94億元，月減8.15％、降至近八月低點，仍年增4.25％。

聯電先前預期，今年首季晶圓出貨量將持穩去年第4季、產能利用率持穩約70％水準，但美元平均售價（ASP）季減中個位數百分比，約4％～6％，法人預計，聯電本季營收將略低於上季，但以全年來看，公司仍對今年營運持正向看法。

聯電強調，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，這些平台在降低功耗及提升性能方面較28奈米具備顯著優勢，以應用於下一代通訊技術和顯示驅動IC，另外，聯電22奈米產品的投片正加速進行，有望從2025年起為公司帶來更高的營收貢獻。

聯電 股東會紀念品

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