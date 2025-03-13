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嘉彰2024年EPS 4.17元 越南廠拚第2季投產
金屬沖壓件大廠嘉彰（4942）董事長宋貴修昨（12）日表示，因應客戶訂單需求，越南廠擬於第2季投產，今年來自網通、NB等需求帶動下，整體營運不輸去年。法人預估，今年嘉彰營收有望較去年微幅增長，每股純益有逾4元的實力。
嘉彰昨天不回應法人預估的財務數字。嘉彰2月營收4.6億元，月增4.7%、年增32%。嘉彰去年全年營收56.67億元，年減6.7%，稅後純益5.93億元，年減3.5%，每股純益4.17元，董事會日前通過配發2元現金股利。
宋貴修昨天出席嘉彰捐贈捐血車予台北捐血中心活動時釋出以上看法。宋貴修表示，由於下游客戶庫存結束，今年網通應用表現有望優於去年，但成長速度不會那麼快。他坦言，因為關稅的變數，今年營運決策很有挑戰，「需要停看聽」；但如網通等部分產品應客戶需求，嘉彰已赴越南設立生產據點，越南加入營運行列後，有望增加全球布局的彈性調度。
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