中華電成果發表會 秀AI、量子技術

中華電信（2412）昨（12）日舉辦首屆「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，大秀AI及量子技術能量，董事長簡志誠強調，要把科技能量變現，變成產品、系統，獨立成公司、孵育小金雞，更攜手夥伴，除搶進國內企業、政府市場，更要跨向國際市場。

「2025 CHT Tech Day」以「人工智慧、智慧聯網、元宇宙、數位信頼」四大科技，打造「企業AI加速器」、「AI有聲繪本」、「AI超擬真助理」、「影像識別與推理」、「沉浸式全息劇場」、「後量子安全憑證」六大成熟且商用服務，中華電信旗下中華系統整合、中華資安國際、宏華國際、春水堂科技、智趣王數位科技、勤崴國際、KK Company等轉投資，及雷虎、達運光電、金屬中心夥伴到場力挺。

簡志誠說，秀出的創新技術是「萬中選六 初試啼聲」，未來持續公布研究能量，攜手合作夥伴建立生態系，建立資通訊科技的新藍海，孵育獨立成新公司，讓中華電信集團艦隊愈來愈大。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信研究院引領前瞻技術架構，幫助中華電信帶動創新業務成長，是中華電信面對全世界及AI時代的最佳後盾，不僅聚焦AI技術應用，更結合元宇宙概念，打造低延遲、高書質的沉浸式體驗。