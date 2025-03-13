聯強2024年EPS 5.52元 配發現金4元

聯強（2347）昨（12）日公布2024年財報，受惠商用加值業務及半導體業務增長，帶動去年營業利益創下歷史新高紀錄，稅後純益92.13億元，年增26.4%，每股純益5.52元。聯強董事會決議股利分派，每股將發放現金股利4元，以昨天收盤價68.4元計算，殖利率約5.85%。

展望後市，聯強樂觀看待今年營收、獲利表現可望持續優於去年。聯強2024年營收4,260.09億元、年增7.58%，為新高紀錄，毛利率4.38%、年減0.06個百分點，營業利益100.23億元、年增16.09%、亦登頂，營益率2.35%、年增0.17個百分點，稅後純益92.13億元，為歷史第三高。

聯強去年第4季營收1,132.46億元，季增4.08%、年減0.84%，毛利率4.69%、營益率2.76%，兩者都較前一季及去年同期成長，單季稅後純益29.35億元，季增30.16%、年增35.88%，每股純益1.6元。

展望2025年，聯強表示，雖然大環境存在諸多變數，但資通訊產業今年仍可望受惠於AI伺服器與應用工具加速低價化與普及化、企業持續IT基礎架構的投資建置、微軟終止Win 10支援所帶來的換機潮，以及手機導入更多AI應用刺激升級需求等利多因素，預期市場仍將保持成長動能。加上聯強精進經營獲利的能力，樂觀看待今年營收、獲利表現可望持續優於去年。

聯強執行長王其勳先前指出，從四大業務展望來看，2025年商用加值業務還是會成長，主要是產業界對AI需求持續，自動化仍是剛需，因此商用業務2025年仍是成長趨勢。

他分析，從各市場來看，泰國、越南、印尼、印度還在成長軌道，主要是開發中國家經濟仍在成長，有剛性需求。至於已開發國家，紐、澳市場也是正向趨勢。中國大陸市場部分，2024年已自谷底回升，預期今年將維持增長趨勢。