奇鋐法說會／去年 EPS 創新高 今年營運估更勝去年

散熱模組大廠奇鋐（3017）12日舉辦法說會，去年度受惠AI伺服器需求爆發，帶動全年每股純益大賺逾二個股本，來到21.21元，創歷史新高；展望未來，董事長沈慶行信心滿滿指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰。

沈慶行表示，公司去年度繳出亮眼成績單，成長主因來自AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

為因應龐大的AI伺服器零組件訂單需求，奇鋐正積極展開海外擴產規劃。沈慶行指出，截至去年第4季為止，公司已投入100億元用於擴增越南廠產能，未來計畫投入總金額將達200億元，總產房面積達38萬平方公尺。

據悉，奇鋐越南廠一、二期目前已投入生產，第三期則在去年第4季已開工建造，估計今年中旬陸續啟用；其中，一、二期廠房主要生產模具、風扇、散熱器與快接頭，三期廠房則生產機箱與機櫃。

沈慶行表示，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，因此資料中心、伺服器的需求只會越來越強烈，而運算速度也只會越來越快，因此散熱的商機將持續擴大，這也是公司為何積極擴產的原因。

奇鋐去年度營收718億元，年增21.4%，稅後純益82億元，年增54.7%，每股純益21.21元；其中，第4季營收209億元，季增9.4%、年增25.1%，稅後純益23億元，與第3季相當，年增35.3%，每股純益6.03元；董事會也決議去年擬配發現金股利7元以及資本公積3元，總計配息10元。

此外，奇鋐今年2月營收衝上80.22億元，月增18%、年增76.2%，創歷史新高。沈慶行透露，公司2月業績創高原因來自GB200相關零組件出貨暢旺，而3月有機會持續創高，之後還會開始出貨GB300相關零組件，且單價更好，有助於獲利表現提升。

據悉，沈慶行主持完法說會後，將馬不停蹄飛往美國參加輝達（NVIDIA）的GTC大會，除將與供應鏈、雲端服務供應商（CSP）客戶進行交流外，也可望與輝達執行長黃仁勳會面。