快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

奇鋐法說會／去年 EPS 創新高 今年營運估更勝去年

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組大廠奇鋐（3017）12日舉辦法說會，去年度受惠AI伺服器需求爆發，帶動全年每股純益大賺逾二個股本，來到21.21元，創歷史新高；展望未來，董事長沈慶行信心滿滿指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰。

沈慶行表示，公司去年度繳出亮眼成績單，成長主因來自AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

為因應龐大的AI伺服器零組件訂單需求，奇鋐正積極展開海外擴產規劃。沈慶行指出，截至去年第4季為止，公司已投入100億元用於擴增越南廠產能，未來計畫投入總金額將達200億元，總產房面積達38萬平方公尺。

據悉，奇鋐越南廠一、二期目前已投入生產，第三期則在去年第4季已開工建造，估計今年中旬陸續啟用；其中，一、二期廠房主要生產模具、風扇、散熱器與快接頭，三期廠房則生產機箱與機櫃。

沈慶行表示，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，因此資料中心、伺服器的需求只會越來越強烈，而運算速度也只會越來越快，因此散熱的商機將持續擴大，這也是公司為何積極擴產的原因。

奇鋐去年度營收718億元，年增21.4%，稅後純益82億元，年增54.7%，每股純益21.21元；其中，第4季營收209億元，季增9.4%、年增25.1%，稅後純益23億元，與第3季相當，年增35.3%，每股純益6.03元；董事會也決議去年擬配發現金股利7元以及資本公積3元，總計配息10元。

此外，奇鋐今年2月營收衝上80.22億元，月增18%、年增76.2%，創歷史新高。沈慶行透露，公司2月業績創高原因來自GB200相關零組件出貨暢旺，而3月有機會持續創高，之後還會開始出貨GB300相關零組件，且單價更好，有助於獲利表現提升。

據悉，沈慶行主持完法說會後，將馬不停蹄飛往美國參加輝達（NVIDIA）的GTC大會，除將與供應鏈、雲端服務供應商（CSP）客戶進行交流外，也可望與輝達執行長黃仁勳會面。

AI 奇鋐

延伸閱讀

黃仁勳下周揭曉供應鏈名單？PCB 族群在線等

曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC

黃仁勳又要來了 電腦展開講 有助提振市場信心

黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單

相關新聞

AOI 廠再掀比價行情 牧德由田帶頭聯策反彈攻漲停

AOI廠商近年積極從PCB跨足半導體封裝領域應用，龍頭廠商牧德（3563）、由田（3455）近期股價強漲後，12日續上漲...

華碩吞呆帳53.51億元 股價重挫失守半年線、陷600元保衛

華碩（2357）在印度市場踩雷，去年第4季認列呆帳53.51億元（約1.6億美元），單季獲利季減87%，每股純益2.2元...

數字2024年 EPS 12.67元 發10.46元

網路生活平台數字科技公告2024年全年合併營收達22.62億元、營業淨利8.73億元；稅後純益7.58億元，年增7.39...

勤誠2024年 EPS 16.05元 攀高峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益19.33億元，年增78.1%，每股純益16....

貿聯收購瑞士商 搶軌道商機

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（11）日宣布，以2,430萬瑞士法郎（約新台幣9.1億元）的企業價值，收購瑞士軌道高壓...

藍天筆電出貨唱旺

藍天（2362）去年筆電事業表現不俗，展望後市，藍天筆電事業群總經理簡義龍昨（11）日表示，看好輝達（NVIDIA）新世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。