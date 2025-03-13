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乙盛2024年EPS 3.36元 鴻準2.53元
鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（12）日公布去年稅後純益5.66億元，年減29%，每股純益3.36元。
乙盛董事會並通過，去年度盈餘每股擬配發1.5元現金股利，配發率44.6%。乙盛昨天股價收57.2元，小漲0.4元，殖利率2.6%。
【記者陳昱翔／台北報導】金屬機殼廠鴻準（2354）昨（12）日公告去年每股純益2.53元，較前年每股純益3.01元衰退；董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利1.4元，預計5月29日召開股東會。
鴻準今年前二月合併營收為179.21億元，年增215.8%。
據悉，鴻準為任天堂遊戲機Switch 2組裝廠與機殼供應商，隨著新機即將上市，有望持續挹注鴻準營收。
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