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騰輝2024年EPS 5.01元 資通3.33元
銅箔基板廠騰輝-KY（6672）昨（12）日公告去年稅後純益3.6億元，年減16%，每股純益5.01元。
騰輝並公告，董事會通過去年度盈餘每股配發現金股利3.35元，配息率67%，以昨天收盤價79.8元計算，殖利率約4.2%。
【記者林薏茹／台北報導】資訊服務商資通（2471）昨（12）日公布去年稅後純益1.57億元，雖然年減9.25%，但獲利僅次於2023年，為歷史次高，每股純益3.33元。董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利3.05924888元，配發率91.87%，以昨日收盤價55.8元計算，殖利率5.5%。
資通去年第4季毛利率42.59%，季減3.31個百分點，年減4.61個百分點；稅後純益0.72億元，季增1.1倍，年增75.6%，為近六季高點，每股純益1.52元。去年合併營收8.78億元，年增4.28%；毛利率40.15%，年減0.55個百分點。
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