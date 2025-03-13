華立2024年EPS 8.89元 擬配息5元

華立（3010）昨（12）日董事會通過財報，去年稅後淨利25.4億元、年增20.4%，為近三年高，每股純益8.89元。華立董事會同時通過去年度盈餘擬配發5元現金股利。

華立說明，去年全球科技業仍面臨通膨壓力、總體經濟放緩與地緣政治風險等挑戰，然而，AI技術的突破性發展仍掀起產業熱潮，生成式AI、AI伺服器與高效能運算（HPC）成為市場焦點，並在雲端運算、自動化工廠商機的熱絡帶動下，華立今年2月營收創歷年同期新高，繳出雙位數的增長佳績，持續維持成長動能。

華立去年合併營收締造新猷達800.3億元、年增19.8%，在存貨控管與管銷費用撙節雙管齊下，合併毛利達59.6億元、本業獲利26.66億元，毛利及營業利益為近三年新高。