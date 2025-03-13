奇鋐 打入輝達GB300鏈

奇鋐（3017）獨拿輝達GB200水冷板訂單，並打入下世代GB300供應鏈，董事長沈慶行強調，訂單源源不絕，應接不暇，今年營收、獲利將持續成長，營運再創新高。

奇鋐昨（12）日舉行法說會，沈慶行出席。他並透露，下周將親自前往美國參加輝達年度盛會「GTC大會」，除將與供應鏈、雲端服務供應商（CSP）客戶交流之外，也可望與輝達執行長黃仁勳會面。

奇鋐搭上AI伺服器解熱需求大商機，去年業績高飛，全年營收718億元，年增21.4%；稅後純益82億元，年增54.7%，每股純益21.21元。

其中，去年第4季營收209億元，季增9.4%，年增25.1%；稅後純益23億元，與第3季相當，年增35.3%，每股純益6.03元。奇鋐董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利7元以及資本公積3元，總計配息10元。

沈慶行說，奇鋐去年繳出亮眼成績單，主要受惠AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

奇鋐2月營收衝上80.22億元，創新高，月增18%，年增76.2%。沈慶行透露，2月業績創高，主因GB200相關零組件出貨暢旺，3月有機會持續創高，之後還會開始出貨GB300相關零組件，且單價更好，有助提升獲利。

因應龐大的AI伺服器零組件訂單需求，奇鋐正積極展開海外擴產。沈慶行指出，截至去年第4季為止，已投入100億元用於擴增越南廠產能，未來計畫投入總金額將達200億元，總產房面積達38萬平方公尺。

據悉，奇鋐越南廠一、二期目前已投入生產，第三期則在去年第4季已開工建造，估計今年中旬陸續啟用；其中，一、二期廠房主要生產模具、風扇、散熱器與快接頭，三期廠房則生產機箱與機櫃。

沈慶行強調，AI已是產業趨勢，未來AI將無所不在，資料中心、伺服器需求只會愈來愈強烈，運算速度也只會愈來愈快，帶動散熱商機持續擴大，這也是奇鋐為何積極擴產的原因。