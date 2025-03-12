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億泰財報／2024年 EPS 2.04元 擬配息1.8元、現金殖利率8％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

億泰（1616）12日發布財報，2024年稅後純益3.87億元，年增71.6％，每股稅後純益（EPS）2.04元，董事會決議，擬配發每股現金股利1.8036元，以今日收盤價22.3元計算，現金殖利率約8％。

億泰目前在手訂單約20億元，持續受惠台電強韌電網計畫、政府推動綠能政策、電子科技廠設廠計畫等，推升電線電纜需求，營運相當穩健。

為了因應產能，億泰亦擴充產線，由於中壢廠電線電纜產能趨近滿載，先前斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，去年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。

展望未來，億泰指出，將持續研究開發多項特殊規格電纜產品，發展產品專業化以區隔市場，增加高附加價值產品的銷售比重，以提高獲利能力。

財報 電纜

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