快訊

金賽綸高中時苦哀求「不要玩弄我」！金秀賢喊結婚 猛烈追求手段曝光

外資終結十連賣？罕見回補鴻海 竟買超45張

美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

鴻準財報／去年每股賺2.53元 配發現金股利1.4元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼廠鴻準（2354）12日晚間公告去年度每股純益2.53元，較前年每股純益3.01元衰退，董事會同步決議配發現金股利1.4元，預計5月29日召開股東會。

鴻準今年2月營收94.19億元，月增10.8%、年增322.8%，累計前二月營收179.21億元，年增215.8%，業績表現亮眼。

鴻準指出，2月營收增長主因來自配合客戶策略需求，訂單增加。據悉，鴻準為任天堂遊戲機Switch 2組裝廠與機殼供應商，隨著新機即將上市，有望持續挹注鴻準營收。

任天堂新機Switch 2即將在4月2日發表，為因應市場需求，任天堂社長古川俊太郎日前拍胸脯保證，「會準備足以滿足市場需求的產品數量」。供應鏈消息也指出，Switch 2的備貨量將較前代機種翻倍成長。

Switch問世以來，至今已逾8個年頭，因此新機消息一出，吸引眾多粉絲目光，預料開賣後仍會颳起一陣搶購風潮，加上屆時會有許多新遊戲搭配上市，有助於刺激買氣向上。

業界人士認為，鴻準營收能否持續成長的關鍵在於Switch 2開賣後的銷售狀況，若優於市場預期，任天堂勢必會追加訂單，但若低於市場預期，對供應鏈的業績挹注也會相對較小。

Switch 營收 鴻準

延伸閱讀

任天堂《星之卡比》之父櫻井政博獲日本文化廳藝術鼓勵獎！

《空洞騎士：絲之歌》從北美任天堂eShop下架...粉絲盼4月任天堂發表會亮相

任天堂音響鬧鐘「Alarmo阿勒莫」3月在台開賣！官方揭介紹影片

任天堂在台成立公司 概念股準備起飛？網笑：代理商哭了

相關新聞

AOI 廠再掀比價行情 牧德由田帶頭聯策反彈攻漲停

AOI廠商近年積極從PCB跨足半導體封裝領域應用，龍頭廠商牧德（3563）、由田（3455）近期股價強漲後，12日續上漲...

華碩吞呆帳53.51億元 股價重挫失守半年線、陷600元保衛

華碩（2357）在印度市場踩雷，去年第4季認列呆帳53.51億元（約1.6億美元），單季獲利季減87%，每股純益2.2元...

數字2024年 EPS 12.67元 發10.46元

網路生活平台數字科技公告2024年全年合併營收達22.62億元、營業淨利8.73億元；稅後純益7.58億元，年增7.39...

勤誠2024年 EPS 16.05元 攀高峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益19.33億元，年增78.1%，每股純益16....

貿聯收購瑞士商 搶軌道商機

線束大廠貿聯-KY（3665）昨（11）日宣布，以2,430萬瑞士法郎（約新台幣9.1億元）的企業價值，收購瑞士軌道高壓...

藍天筆電出貨唱旺

藍天（2362）去年筆電事業表現不俗，展望後市，藍天筆電事業群總經理簡義龍昨（11）日表示，看好輝達（NVIDIA）新世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。