金寶財報／去年純益年增1.19倍、近十年高點 擬配息0.6元創17年來新高
金寶（2312）董事會12日通過去年財報，稅後純益達16.46億元，年增1.19倍，創近十年新高，每股純益1.11元。金寶董事會並決議去年盈餘擬配息0.6元，為近17年來配息新高。
金寶去年盈餘配發率為54%，若以12日收盤價24.65元計算，現金殖利率約2.43%。
金寶去年第4季合併營收454.18億元，季減1.3%，年增9.65%；毛利率5.32%，季減1.32個百分點，年增0.47個百分點；營益率1.76%，季減1.38個百分點，年增0.48個百分點；稅後純益2.33億元，季減55.4%，年增11.9倍，每股純益0.16元。
金寶去年合併營收1,644.05億元，年增2.88%；毛利率6.25%，年增0.1個百分點；營益率2.65%，年增0.77個百分點。從財務指標數字來看，去年毛利率續站穩6%大關，為近三年高點，營益率則為睽違十年來、再度重返2%，並創近12年來新高。
金寶2024年持續修枝剪葉、衝刺高毛利產品線，受惠高毛利產品出貨升溫帶動，去年獲利攀上近十年新高。展望今年，金寶總經理陳威昌看好，隨著部分客戶提前拉貨，第1季營運淡季不淡，將優於去年同期。
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