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揚智：營運成長雙引擎 ASIC營收比重達2位數

中央社／ 新竹12日電

揚智總經理陳嘉修今天表示，將持續採取雙引擎成長策略，特殊應用晶片（ASIC）和多媒體晶片是兩大動能，其中，ASIC營收比重將達2位數水準。

揚智今天舉行線上法說會，陳嘉修說，揚智成立於1993年，至今已超過30年，累積400項專利，將藉以拓展ASIC業務。

陳嘉修表示，多媒體晶片業務在新興國家市場持續成長，衛星廣播通訊需求增長，加上AI應用新產品挹注，業績應可延續成長趨勢。

陳嘉修說，多媒體晶片產品毛利率約30%，預期2025年業績可望成長2位數。ASIC晶片毛利率估計約50%，2025年營收比重將達2位數水準。

揚智2024年營收新台幣16.28億元，增加13%，毛利率約29%，揚升8個百分點，不過，營運持續虧損，歸屬母公司淨損2.8億元，每股虧損2.41元。

揚智 晶片

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