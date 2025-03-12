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長華去年下半年每股配息2元 全年配息2.7元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華電材總裁黃嘉能。本報資料照片
長華電材總裁黃嘉能。本報資料照片

長華電材（長華*，8070）12 日召開董事會，會中通過 2024 年下半年股利政策，擬配發每股2元現金股息。如加計 2024 年上半年盈餘分派之股息，全年度現金股息為2.7元，創歷史新高水準。會中也通過會計師查核的2024 年合併財務報告，合併營收為 172.3 億元；毛利20%；歸屬業主淨利為 15.92 億元；以每股面額1 元之股數計算，每股純益為2.32 元，相當於賺進2.32 個資本額。2024 年下半年股利政策

董事會決議2024年下半年每股配發2元現金股息，包括盈餘分配1.90425014元及資本公積配發0.09574986元。加計上半年盈餘分配的每股現金股息0.7元，則2024 年全年度現金股息達到每股2.7元，高於2023年水準，符合經營管理階層力求每年現金股息高於前一年的目標。如還原為每股面額10元計算，2024年所配發之現金股息為歷年最高水準。以年度盈餘發放率來看，2024 年發放率達116%，與2023 年一致，同為歷史高檔水準。長華電材本業獲利穩定，加上歷年股息收益挹注，帳上現金充沛，以及處分非核心事業持股的資本利得成果豐厚，具備足夠的超額配息實力。

長華電材今日董事會也通過會計師查核的2024年度合併財務報告，全年度合併營收為 172.3 億元，較2023年增加4%，營業利益為19.2億 元，年增15%。加上外幣兌換利益等業外收入挹注增加，致歸屬於本公司業主稅後淨利為15.92億元，年增8%，每股純益2.32元，較2023年成長6%。以每股面額1元的股數計算，每股純益2.32 元，相當於賺進2.32個資本額。

每股純益 股息

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