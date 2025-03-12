聯強財報／2024年營收、獲利同創歷史新高 每股配息4元
聯強（2347）去年合併營收4,260億元，再創歷史新高，年增8%。毛利、營業淨利與稅前淨利也同步改寫歷史紀錄。稅後淨利92億元，大幅成長26%，每股盈餘5.52元，同時董事會決議每股配息4.0元。
聯強2024年各項獲利指標均表現亮眼，其中毛利、營業淨利與稅前淨利同步創下歷史新高並大幅成長。聯強去年毛利連四季創新高，累計全年186億元，毛利率4.38%。營業費用則持續下降，費用率來到2.02%，為歷史低點，帶動營業淨利首次突破百億大關，大幅成長16%，營業淨利率2.35%，也是歷史新高紀錄。
稅前淨利124億元，年增17%。稅後淨利92億元，淨利率2.16%，皆為歷史的次高。每股盈餘5.52元，大幅成長26%。董事會決議今年每股配息4.0元，配息率達72%，依今日收盤價計算，殖利率為5.8%。
展望2025年，雖然大環境存在諸多變數，但資通訊產業今年仍可望受惠於AI伺服器與應用工具加速低價化與普及化、企業持續IT基礎架構的投資建置、微軟終止Win 10支援所帶來的換機潮、以及手機導入更多AI應用刺激升級需求等利多因素，預期市場仍將保持成長動能。加上聯強不斷精進經營獲利的能力，樂觀看待今年營收、獲利表現可望持續優於去年。
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