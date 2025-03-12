華立財報／去年 EPS 達8.89元 擬配發5元現金股利

華立（3010）12日董事會通過財報，稅後淨利22.5億元、每股純益達8.89元。去年全球科技業仍面臨通膨壓力、總體經濟放緩與地緣政治風險等挑戰，然而，AI技術的突破性發展仍掀起產業熱潮，生成式AI、AI伺服器與高效能運算（HPC）成為市場焦點，並在雲端運算、自動化工廠商機的熱絡帶動下，華立今年2月營收創歷年同期新高，繳出雙位數的增長佳績，持續維持成長動能。

華立於12日董事會通過去年盈餘分配，每股決議配發5元現金股利，長期高穩定配息，深受價值型投資者青睞。全年合併營收締造新猷創800.3億元、年增高達19.8%，並在存貨控管與管銷費用撙節雙管齊下，合併毛利達59.6億元、本業獲利為26.66億元，毛利及營業利益都創近三年新高。

DeepSeek的橫空出世引爆AI市場變革，加速生成式AI應用普及，帶動AI伺服器建置需求持續高漲。同時，少子化與人力成本上升使得自動化工廠成為剛性需求，推動智能製造的發展。華立憑藉多年智能工廠自動化經驗，成功切入PCB產業與半導體後段封測製程後，近期更攻入電子五哥AI伺服器組裝的自動化生產線，為全球AI運算領導企業提供客製化的解決方案。

華立自動化團隊的技術受到高度認可，今年在新產品設計階段，即以自動化設備最佳化的面向與終端客戶展開合作，加快整合速度並縮短開發時程。華立AI伺服器組裝的自動化生產線營收已實現倍數成長，展現強勁的智能自動化實力。隨著全球供應鏈調整及地緣政治變局，客戶在台灣及海外加速擴產，華立將持續受惠於產業擴張趨勢，未來營運表現有望翻倍增長，延續高速成長動能。

隨著AI應用快速發展，伺服器需求帶動高速交換器市場起飛。華立的主力客戶身為全球主要伺服器PCB板製造商，受惠於AI伺服器訂單暢旺，產能持續滿載，而800G交換器新產能的開出與良率提升，更進一步推動市場對高速交換器的需求成長。

在此趨勢下，華立代理銷售的5G高頻銅箔基板業績穩健向上，並積極送樣測試CSP（雲端服務供應商）業者的新案，預計將迎來更多訂單。同時，華立多年深耕的車用雷達市場也於今年放量出貨，在多引擎驅動下，高頻基板業務營收可望持續增長。