騰輝財報／2024年EPS達5.01元 擬配息3.35元、殖利率4.2%

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）3月12日公告2024年度財務績效，營收42.3億元，毛利率34%，稅後純益3.6億元，EPS5.01元。獲利受惠於國防與航空航天應用產品長時間以來持續布局，持續取得新的客戶認證，在2024年具有代表性成長並持續保持強勁動能，加上在散熱金屬基板上陸續開發出高端散熱產品在各主要市場，如國防、工業、船舶運輸、展覽館、運動館等與舞台超高亮度燈光，皆不斷得到客戶認可。持續保持市場領先地位，隨著LED車燈產品升級且應用滲透率提高，推展高毛利產品組合策略奏效，整體獲利表現穩健，毛利率依然持續成長，好於去年。

騰輝-KY 3月12日舉行董事會通過2024年度盈餘分配案，將配發現金股利3.35元。配息率67%，殖利率4.2%，騰輝-KY連續8年配發股利，股利發放政策穩定，反應長期少量多樣化，專注高毛利客製化策略方向正確，隨著獲利成長與股東共享果實。

公司強調，不斷優化產品組合以提升高毛利產品並鞏固散熱金屬基板市場外，軍工國防、航天及超高頻等特殊應用高毛利材料，長期持續取得終端認證及積極佈局，加上其他新特殊材料如在熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上,逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，多角化產品發展逐漸奏效，歐洲市場新客戶開發如Teltonika訂單營收注入、不流膠粘合片如血糖儀、無人機等應用訂單、AR眼鏡導入料號增加也對營收逐步增加貢獻，另外尚有熱塑、熱固筆電產品、及嵌埋式電容電阻無布薄膜應用，汽車激光雷達已開始樣品測試階段皆有望在本年度第二至第三逐步注入營收。