華邦電噴量飆漲停 記憶體外資讚不讚都漲了

美系外資報告指出，由於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組轉趨樂觀，調升華邦電（2344）、群聯（8299）評等至「優於大盤」，華邦電目標價更直接翻倍，激勵華邦電12日噴量觸及漲停，南亞科（2408）跟漲約7%，群聯也再度觸及600元大關，品安（8088）、晶豪科（3006）等漲聲一片，成為台股攻返年線大功臣之一。

美系外資報告指出，由於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組轉趨樂觀，調升群聯評等至「優於大盤」，目標價調高32%、至688元；此外，華邦電基本面觸底反彈，且CUBE計畫預計將做出有意義的貢獻，評等連升二級至「優於大盤」以外，目標價更從12元一口氣調升至25元；但南亞科受大陸廠商的競爭以及近期沒有WoW計畫的機會，今年仍充滿挑戰，維持對南亞科的「劣於大盤」投資評等，目標價為25元。

華邦電早盤聞訊大喜，不到12:00即噴出逾25萬張大量，盤中漲停鎖在21元、追平近5月波段新高，拉出一根長紅棒，並激勵南亞科放量跟漲約7.5%，重返5日線及40元關卡之上。

而群聯盤初也再度觸及600元大關，帶動模組廠品安漲停鎖死在26.6元，晶豪科大漲逾半根停板，飛過5日線、月線。但由於群聯股價自元月中旬至今漲幅已達約35%，上檔反壓有增強跡象。

群聯執行長潘健成日前於法說中表示，今年農曆春節後，如DeepSeek等AI邊緣運算產品的市場需求開始崛起，加上PC、手機等消費性的產業庫存水位回復健康水準，出現回補庫存需求，今年1月及2月的客戶需求已經開始逐步增加。

觀察目前NAND Flash市場狀況，潘健成表示，NAND Flash原廠持續透過減產來調節市場價格，近期更有些原廠已經宣布調升NAND Flash晶圓報價，漲幅達到9％~11％，預計漲勢將有望延續到今年第3季。

南亞科總經理李培瑛於2月法說中曾表示，AI PC、AI手機及消費性電子產品等三大應用市場逐步復甦，加上AI機器人、AI伺服器、邊緣AI運算等AI應用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。

李培瑛強調，南亞科今年目標是單季轉虧為盈；此外，在自研技術也有重大突破，自主開發的1B製程產品線占比正提升當中，預估2025年1B製程位元產出占總比將逾30%。而面對大陸DRAM廠產能已遠大於南亞科，李培瑛回應，紅色供應鏈崛起對南亞科及整體DRAM產業發展確實有影響，不過，南亞科將致力差異性經營因應。

法人分析，NAND Flash原廠歷經超過一年的減產效益在今年第2季發酵，屆時將有機會推動各大記憶體模組廠漲價商機，威剛（3260）、群聯、創見（2451）等記憶體模組後續營運將可望重回成長軌道。