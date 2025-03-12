永道財報／去年稅後純益8.47億元、賺逾一個股本 越南廠今年投產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
永道總經理林秉毅（右）與財務長林冠宇。記者李珣瑛／攝影
永道總經理林秉毅（右）與財務長林冠宇。記者李珣瑛／攝影

永道-KY（6863）董事會通過去年財報，2024年合併營收46.12億元，年增71.7%。毛利率32.17%，年增2.64個百分點。稅後純益8.47億元，年增89.1%；每股稅後純益11.36元，大賺超過一個股本。持續擴產的永道去年一口氣交出：營收、毛利率、稅後純益及EPS四項全數創歷史新高的漂亮成績單。

永道董事會並決議擬配發5.5元現金股利，配息率為48.4%。將於5月27日召開的股東常會，承認配息案並全面改選董事。

永道去年第4季合併營收13.91億元，季增21%，年增59.9%。毛利率28.05%，分別季減3.85及年減2.85個百分點。稅後純益2.61億元，季增52.6%，年增96.5%；每股稅後純益3.49元，寫下單季營收、稅後純益及EPS三項均創新高的佳績。

永道將於13日凱基證舉辦法說會，說明2024年度第4季營運結果，並展望2025年營運。

永道總經理林秉毅先前表示，永道的擴張腳步並無止歇，2023年完成台灣廠的廠房擴建、美國子公司設立、以及越南廠的選址與申設新廠。除了整合現有兩岸產能，今年越南廠完成後，將有更充的生產空間與產能，以滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢。

毛利率 營收

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