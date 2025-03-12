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AOI 廠再掀比價行情 牧德由田帶頭聯策反彈攻漲停
AOI廠商近年積極從PCB跨足半導體封裝領域應用，龍頭廠商牧德（3563）、由田（3455）近期股價強漲後，12日續上漲，聯策（6658）股價也展開反彈並攻上漲停價82.7元。
AOI廠商歷經去年載板市場結構調整投資減少，大廠普遍預期可望跟隨市場復甦與切入半導體應用帶來新成長動能。
聯策由董事長林文彬創立於2002年並獲得PCB龍頭臻鼎與系統整合大廠迅得董事長王年清大力支持，進而提供客戶群一條龍服務方案。
聯策先前提到，今年第1季的成績應該不差，去年度主要在產品組合調整影響毛利，訂單後續陸續交機有助營運。
聯策近年在東南亞泰國的布局主要攜手迅得（6438），迅得已結合聯策及科嶠在泰國投資設廠，三家PCB相關設備廠合資成立江蘇迅聯科公司，迅得持股60%。依迅得說明，該合資廠2024年底投入生產，初期主要在協助接單因應當地客戶群快速擴增需求。
聯策先前掛牌法說會上提到，致力於電路板、半導體等電子產業智動化設備、機器視覺應用整合業務。近年並跨入研發半導體晶圓檢測、量測設備。聯策主要客戶為一線PCB大廠，並規劃建置青埔新廠，預計2025年8月啟用。
因應PCB產業趨勢，聯策計畫應對東南亞PCB製造板塊移動，以及日本設備與機台連線自動化整合系統。在競爭優勢方面，聯策提到，在載板及電路板已經有超過1,000台實績，加入影像AI應用更有量產效益並預期8吋廠以下將逐步使用外觀機。
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