還現金又發股利 榮運跳空大漲逾6%

榮運（2607）11日召開重大訊息，為調整資本結構及提升股東權益，董事會決議進行現金減資，減資幅度為50%，每股將退還股東現金5元；另外，也決議擬配發每股1.3元現金股利，配發率為50%，以昨收盤價30.1元計，現金殖利率約4.3%。榮運12日股價跳空大漲，一度衝上32.35元，盤中漲幅逾6%。

榮運董事會通過辦理現金減資，減資幅度為50%，減資金額53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金新台幣5元，減資後實收資本額53.366億元，每股淨值提升到56.64元。

榮運總經理林振芳表示，截至2024年12月31日止榮運的保留盈餘達150.48億元，可運用資金上升至41.38億元，負債比率將下降為17.89%。在保留盈餘及可運用資金充足的前提下，辦理現金減資、退還股東股款可減少公司流通在外股數，在每股純益（EPS）及淨值提升下，將反應在股東權益報酬率。

另外，榮運也同時公布2024年合併營收為212.47億元，稅後純益為27.77億元，EPS為2.6元，董事會決議擬配發每股1.3元現金股利，配發率為50%，以昨收盤價30.1元計，現金殖利率約4.3%。

榮運今出量大漲，一度衝上32.35元，盤中漲幅逾6%，一口氣收復所有均線。榮運最大股東長榮（2603）也是上漲表現。