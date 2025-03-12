華碩吞呆帳53.51億元 股價重挫失守半年線、陷600元保衛

華碩（2357）在印度市場踩雷，去年第4季認列呆帳53.51億元（約1.6億美元），單季獲利季減87%，每股純益2.2元；華碩12日以600元開低，一度下滑至595元，一口氣連失季線及半年線，且回測600元關卡。

華碩因印度當地伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，因認列呆帳，影響上季的獲利表現縮水，華碩公布去年第4季品牌財報，單季營收1,414.26億元，毛利率16%，營益率0.7%，稅後純益16.38億元，下探2023年首季來低點，季減87%，年減58%，每股純益2.2元。

華碩去年全年品牌營收5,485.34億元，年增22%；毛利率16.6%，年增3個百分點；營益率5%，年增3.1個百分點；稅後純益313.94億元，年增97%，每股純益42.3元，為近三年高點。

華碩董事會通過去年度盈餘每股配發34元現金股利，盈餘配發率80%，金額比前年的17元倍增，以11日收盤價654元計算，殖利率約5.2%；華碩揭露認列印度客戶呆帳，但強調，將積極與該客戶聯繫，有信心追回帳款。

華碩早盤以600元開出，下跌54元，跌幅8.25%，一口氣失守季線及半年線，股價開低後走低一度下滑至595元，盤中陷入600元關卡保衛，股價重挫逾8%。