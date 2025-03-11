快訊

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

振樺電抗震 挑逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普「不排除美國經濟衰退可能」言論讓美股重挫，台股跟著跌破年線，工業電腦股（IPC）振樺電（8114）基本面有撐，股價開低走高，逆勢收紅。發行券商建議，看好振樺電後市可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

振樺電2月營收18.9億元，年增 183%，再創單月歷史新高；累計前二月合計營收達32.8億元，已達法人預估首季營收的66%，因此，預期在AI測試機台需求強勁帶動營收大幅成長下，法人看好首季合併營收有望再創新高。

法人預期，振樺電今年上半年營運將優於去年下半年，主要原因有二：第一，POS將有新產品推出及BORIS出貨拓展至歐洲，使上半年的POS業務成長率可達雙位數；第二，AI晶片測試機檯拉貨依舊強勁，訂單能見度至2025年上半，除有配合客戶海外建廠布建需求，還有既有世代產品，配合軟體升級的汰舊換新下的第二代AI測試機台、第一代AI測試機台換新及下一代AI測試機台大量出貨，在高毛利率產品比重仍高之下，有利於營運表現。

以整體IPC產業看，經過一年的庫存調整，2024年下半起漸恢復成長。而生成式AI帶起多元應用熱潮，影響著工業電腦大廠布局，推動產業朝向新應用發展。振樺電旗下瑞傳是輝達GPU加速卡測試設備獨家供應商，帶動振樺電AI相關事業業績比重持續攀升。

權證發行商指出，看好振樺電後續的投資人可買進價外10%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但最好設停利停損價位。

AI 振樺電 營收

延伸閱讀

電子標籤後市看望 法人：這幾檔營運有望進補

里昂：自行車產業迎春燕 其中這檔強力看好

榮剛營收／2月9.93億元 航太、能源、軍工產業成長動能持續

華城賺爆 2024年 EPS 14.93元 擬發10元股利 訂單看到2028年

相關新聞

東陽、川湖 認購放閃

台股在美國總統川普揮出關稅大刀，加上近期非農就業等經濟數據不如預期之下，行情陷入震盪整理。此時市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史單月新高、營運強勁的個股，同步獲得法人買盤轉進，也成為權證市場的新焦點。

金像電、奇鋐 四檔聚光

台股陷入震盪，業績成長股成為行情焦點，2月在工作天數較少情況下，營收逆勢創單月歷史新高的金像電（2368）、奇鋐（301...

昇達科 二檔耀眼

昇達科（3491）2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，寫下史上最強2月；累計前二月營收3.79億元，年...

振樺電抗震 挑逾90天

美國總統川普「不排除美國經濟衰退可能」言論讓美股重挫，台股跟著跌破年線，工業電腦股（IPC）振樺電（8114）基本面有撐...

仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）因智慧裝置、伺服器拉貨動能強勁，帶動2月營收亮眼，法人看好AI伺服器為今年重要成長動能，在伺服器營收比重...

群聯 選逾四個月

群聯（8299）2月營收月增25.3%至45.2億元，主要因農曆年後需求轉強，以及DeepSeek效應推升儲存需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。