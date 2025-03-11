金像電、奇鋐 四檔聚光

台股陷入震盪，業績成長股成為行情焦點，2月在工作天數較少情況下，營收逆勢創單月歷史新高的金像電（2368）、奇鋐（3017）等AI供應鏈受矚目。權證券商建議，可利用相關認購權證介入，以較少的資金參與個股走勢。

金像電2月營收交出38.6億元，月增8.1%、年增47.2%的單月歷史新高成績，市場法人指出，主要是受惠亞馬遜Trainium2 AI伺服器於去年12月開始放量拉貨，將第1季營收由原本的季持平、上調至季增6.9%達103.6億元，上調毛利率季增0.5個百分點達32.8%，獲利上調10%達每股純益（EPS）3.5元。

同時，與NVIDIA H100設計架構較為相似，Compute tray PCB採OAM加上UBB設計，二顆Trainium晶片放置於二個OAM板，放置於多層板UBB上，銅箔基板採用extreme lowloss的M8材料，而UBB板主要由金像電供應中，預估去年第4季至今年第2季金像電PCB季出貨量為5~6萬片、18~20萬片、25~30萬片，呈逐季增長態勢，其中，本季開始放量的Trainium2伺服器可望占單季營收達雙位數以上，預估今年EPS有望達16.5元的水準。

奇鋐2月營收為80.2億元，月增18%、年增76.2%，優於市場預期，營收大幅成長主因為組裝廠GB200組裝良率於農曆春節後明顯提升，重啟對奇鋐的液冷零組件拉貨需求。

展望第1季營運，考量到初期GB200出貨的終端客戶以四大CSP為主，市場推估奇鋐在水冷板供應初期的供貨量高達八成，加上子公司富世達同步出貨快接頭模組，預期3月營收持續月成長，第1季營收也上調至232.26億元，季增11.1%、年增51.7%，且高毛利的液冷產品出貨成長使得產品組合轉佳，因此預估毛利率將季增至25.1%，EPS則從6.2元上調至7.3元。

看好金像電、奇鋐投資機會可買進價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證，參與行情。