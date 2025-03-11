仁寶 押價內外10%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

仁寶（2324）因智慧裝置、伺服器拉貨動能強勁，帶動2月營收亮眼，法人看好AI伺服器為今年重要成長動能，在伺服器營收比重提升，預估伺服器營收年增率將達雙位數百分比。

法人表示，去年仁寶非PC產品營收比重約25%，並聚焦高附加價值的伺服器及車用電子等產品。法人指出，受到季節性因素影響，仁寶第1季PC出貨恐季減個位數百分比，不過在AI PC及Chromebook的出貨帶動，預測全球全年PC出貨將呈現成長，有助仁寶營收表現。另一方面，仁寶持續與輝達（NVIDIA）合作，開發MGX架構產品，並與超微（AMD）合作機櫃解決方案，將推升伺服器業務成長。

看好仁寶的投資人可挑選價內外10%以內，120天期以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

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仁寶 伺服器 營收

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