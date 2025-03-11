群聯 選逾四個月

經濟日報／ 記者周克威整理

群聯（8299）2月營收月增25.3%至45.2億元，主要因農曆年後需求轉強，以及DeepSeek效應推升儲存需求。

市場法人指出，NAND原廠透過減產來穩定價格，在漲價預期心理下，通路商開始回補庫存，且隨著報價回升，預期系統廠於第2季開始積極為旺季備料，將持續推升NAND報價及需求。另外，DeepSeek帶動AI小模型滲透裝置，數據產出將刺激更多SSD儲存需求，加上AI模型在預訓練後還有後訓練優化過程，採用aiDAPTIV+優化成本極低，市場估群聯今年營收有望年增11%，每股純益（EPS）預估36.1元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、可操作天期120天期以上的商品介入，以小金搏大利。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 群聯

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