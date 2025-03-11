昇達科（3491）2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，寫下史上最強2月；累計前二月營收3.79億元，年增52.2%，今年首季營運可期。

昇達科主要產品為金屬波導元件與天線，並應用於4G與5G回傳網路、及低軌道衛星。目前為美系兩大低軌道衛星供應商，2024年衛星營收占比約四成，預估2025年在第一大客戶發射數量較去年增加三至四成，且第二大客戶進入發射密集期的帶動下，營運成長加速，整體而言，兩大客戶在2025年、2026年加速發射衛星與地面用戶數持續成長的帶動下，衛星產品有望逐季增加。

權證發行商建議，看好昇達科後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

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