數字2024年 EPS 12.67元 發10.46元
網路生活平台數字科技（5287）公告2024年全年合併營收達22.62億元、營業淨利8.73億元；稅後純益7.58億元，年增7.39％，每股純益12.67元，連續17年賺逾一個股本。
董事會通過2024下半年度配發現金股利5.3元，加上上半年現金股利5.16元，去年全年現金股利10.46元。
數字2024年各平台營收比重中，591房屋交易營收仍最大，占69％；8591寶物交易營收占比15％，8891汽車交易營收占比10％，518熊班暨人力平台營收占比6％，591與8891全年營收年增率分別為11.78％及9.31％。
數字推動業務多元化， 包括100室內設計、找師傅及出任務等平台的垂直服務，並導入收費機制，於全平台啟動收費，帶動營收獲利成長。
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