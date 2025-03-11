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鈞興財報／2024年每股純益9.21元創新高 擬配5.2元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）11日公布去年合併財報，合併營收30.62億元，稅後淨利4.77億元、每股稅後純益9.21元，創歷年新高；董事會通過每股擬配發5.2元現金股利，配發率56.4%，以今天收盤價189.5元計算，現金殖利率2.74%。

鈞興去第4季合併營收8.29億元、年增35.7%，創單季歷史新高，單季存貨回升利益1,400萬元，帶動第4季毛利率達到32.57%，稅後淨利1.24億元、年增101.5%，每股稅後純益2.40元。

鈞興表示，近年針對產品應用領域、生產基地、客戶接單等結構採取優化策略，憑藉集團在電動工具、園林工具良好市場業務接單基礎，並持續開拓自動化設備及工業機器人應用領域，帶動智能傳動比重自2023年的5.69%，攀升至2024年的6.23%。

展望今年，鈞興持審慎樂觀看法，雖然川普就任後，伴隨關稅議題帶來的不確定性，使得未來訂單波動性變大；但相較於競爭同業，鈞興於2020年設立越南子公司，建立第二個生產基地，已成為電動工具及園林工具國際品牌客戶建立彈性且強韌供應鏈的最佳選擇。

而在工業機器人齒輪及諧波減速器方面，以目前的接單狀況來看，上半年的預計出貨可望較去年同期成長。

此外，鈞興也積極推進電動助力車（E-Bike）中置電機的進展，除去年開發成功的HX100已進行量產外，新一代中置電機HX200也將於3月26日至29日的「台北國際自行車展」正式亮相。

在此基礎下，鈞興對於今年的營運展望持正面看法，預期全年營收及獲利將持續成長。

鈞興累計前二月合併營收5.7億元、年增9.0%，創同期新高。法人估，鈞興第1季合併營收仍可維持8億元以上高檔水準，第1季營收有望改寫同期新高。

工業機器人 營收

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