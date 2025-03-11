高盛：聯發科受惠車用晶片需求強 目標價上看1,780元

高盛證券發布報告指出，車用晶片將成為聯發科（2454）長期成長動能，到2027年對聯發科營收的貢獻將達6.8%，因此將聯發科目標價從1,700元調高4.7%到1,780元，維持「買進」評等。

高盛目前預期，2025年及2026 年全球汽車銷量將溫和上升。今年全球汽車銷量預計將年增1.8%，成為9,000輛；2026年汽車銷售將年增2.1%，成為9,200輛。經過兩年多的庫存調整之後，汽車銷量最終將在2026年恢復到疫情前的水準。

高盛指出，聯發科技憑藉更佳的性價比、優異的研發支持和客戶服務，贏得中國大陸主要客戶的訂單，預估從 2026 年起的相關營收將大幅增長。展望未來，聯發科在大陸汽車市場的成長將進一步擴展到非中國大陸 OEM 客戶，因為 2027 年起對智慧座艙解決方案的需求將更強勁。

高盛預估，聯發科汽車業務占總營收的比重將從2025年的1.8%，提高到2026年的3.6%，再提高到2027年的6.8%，主要驅動力量有二。一是汽車座艙系統單晶片（SoC）解決方案的市占超過全球主要同業；二是產品區隔升級到中高階及高階，產生更高的平均售價。

高盛估計，到2027年，中國大陸對汽車的需求將達2,400萬輛，大陸之外的其他地方則是6,900萬輛；假定每輛車使用一顆汽車座艙系統單晶片（SoC）；依據歷史數據，聯發科在大陸的市占為30-40%，在其他地方為10-20%；假定SoC的中低階平均售價為40美元，中高階為150美元，高階為300美元。

高盛預期聯發科今年營收將成長14.9%，每股稅後純益（EPS）成長9.5%成為73.28元，毛利率則為48.6%。高盛基於聯發科明年的預估EPS將達89.02元，給予20倍的本益比，據此調高目標價。