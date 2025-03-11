快訊

明晚雷雨轟炸！周末強烈冷氣團來襲 急凍6天低溫僅10度

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

高盛：聯發科受惠車用晶片需求強 目標價上看1,780元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
聯發科。圖／聯發科提供
聯發科。圖／聯發科提供

高盛證券發布報告指出，車用晶片將成為聯發科（2454）長期成長動能，到2027年對聯發科營收的貢獻將達6.8%，因此將聯發科目標價從1,700元調高4.7%到1,780元，維持「買進」評等。

高盛目前預期，2025年及2026 年全球汽車銷量將溫和上升。今年全球汽車銷量預計將年增1.8%，成為9,000輛；2026年汽車銷售將年增2.1%，成為9,200輛。經過兩年多的庫存調整之後，汽車銷量最終將在2026年恢復到疫情前的水準。

高盛指出，聯發科技憑藉更佳的性價比、優異的研發支持和客戶服務，贏得中國大陸主要客戶的訂單，預估從 2026 年起的相關營收將大幅增長。展望未來，聯發科在大陸汽車市場的成長將進一步擴展到非中國大陸 OEM 客戶，因為 2027 年起對智慧座艙解決方案的需求將更強勁。

高盛預估，聯發科汽車業務占總營收的比重將從2025年的1.8%，提高到2026年的3.6%，再提高到2027年的6.8%，主要驅動力量有二。一是汽車座艙系統單晶片（SoC）解決方案的市占超過全球主要同業；二是產品區隔升級到中高階及高階，產生更高的平均售價。

高盛估計，到2027年，中國大陸對汽車的需求將達2,400萬輛，大陸之外的其他地方則是6,900萬輛；假定每輛車使用一顆汽車座艙系統單晶片（SoC）；依據歷史數據，聯發科在大陸的市占為30-40%，在其他地方為10-20%；假定SoC的中低階平均售價為40美元，中高階為150美元，高階為300美元。

高盛預期聯發科今年營收將成長14.9%，每股稅後純益（EPS）成長9.5%成為73.28元，毛利率則為48.6%。高盛基於聯發科明年的預估EPS將達89.02元，給予20倍的本益比，據此調高目標價。

聯發科 高盛

延伸閱讀

避險基金上周五大舉拋售個股 高盛：規模堪比疫情之初

聯發科2月營收下滑9% 淡季有信心…本季財測可望達標

川普讓股市東升西落？高盛：關稅削弱美股魅力 陸股賣相佳

聯發科來電 兩檔火熱

相關新聞

高盛：聯發科受惠車用晶片需求強 目標價上看1,780元

高盛證券發布報告指出，車用晶片將成為聯發科（2454）長期成長動能，到2027年對聯發科營收的貢獻將達6.8%，因此將聯...

英業達財報／去年淨賺72.66億元 AI助攻！每股發1.7元股利

英業達（2356）11日公布去年第4季稅後純益為23.72億元，與前季相比成長19%，年增23%，而2024年全年稅後純...

高盛上調聯發科目標價近5%到1,780元 與現價相差30%

高盛將聯發科（2454）的目標上調4.7%，由1,700元调高到1,780元，並重申買入評級，這是因為有大陸客戶的強力支...

輝達GB300帶出「冷革命」商機 富世達帶奇鋐逆勢上漲

台股11日重挫， 盤面上以挾著財報表現或是具題材的個股表現較抗跌；輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 ...

采威營收／2月0.52億元、年增30.65% 續攻3大核心搶商機

雲端整合服務供應商采威（6868）公告2025年2月合併營收為新台幣0.52億元，較上月營收0.51億元增加1.26％、...

國巨2月合併營收月減4.8% 同期最佳

被動元件大廠國巨（2327）昨（10）日公布2月合併營收97.53億元，雖然月減4.8%，仍是同期新高，年增15.3%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。