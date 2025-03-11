世紀鋼攻水下基礎訂單

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

世紀鋼（9958）昨（11）日法說會，表明將積極參與台灣各風場專案，同時持續耕耘傳統鋼構工程，因應趨勢、除持續精進固定式水下基礎製程外，發展浮動式水下基礎，大力拓展海外業務、成為頂尖水下基礎製造商。

法人分析，世紀鋼去年獲利翻倍成長，今年持續大幅增長，由於國內以及亞太地區水下基礎訂單商機龐大，世紀鋼中長期成長態勢不變，看好未來評價提升。

根據世界風能協會（GWEC）預估，2024至2033年亞太地區離岸風電裝置量年複合成長率達24%，至2033年將達30.5GW，除中國大陸外，台灣、日本、韓國、澳洲、越南、印度將為主要成長市場。

隨著離岸風電裝置量提升，水下基礎需求同步增加，市場供需緊俏，對世紀鋼有利。

世紀鋼 離岸風電

延伸閱讀

越南印尼升級全面戰略夥伴 強調南海和平穩定重要性

鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能

接見前白宮國安官員葛林 林佳龍盼深化台澳第三國合作

聯想擬擴大印度製造

相關新聞

東陽、川湖 認購放閃

台股在美國總統川普揮出關稅大刀，加上近期非農就業等經濟數據不如預期之下，行情陷入震盪整理。此時市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史單月新高、營運強勁的個股，同步獲得法人買盤轉進，也成為權證市場的新焦點。

金像電、奇鋐 四檔聚光

台股陷入震盪，業績成長股成為行情焦點，2月在工作天數較少情況下，營收逆勢創單月歷史新高的金像電（2368）、奇鋐（301...

昇達科 二檔耀眼

昇達科（3491）2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，寫下史上最強2月；累計前二月營收3.79億元，年...

振樺電抗震 挑逾90天

美國總統川普「不排除美國經濟衰退可能」言論讓美股重挫，台股跟著跌破年線，工業電腦股（IPC）振樺電（8114）基本面有撐...

仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）因智慧裝置、伺服器拉貨動能強勁，帶動2月營收亮眼，法人看好AI伺服器為今年重要成長動能，在伺服器營收比重...

群聯 選逾四個月

群聯（8299）2月營收月增25.3%至45.2億元，主要因農曆年後需求轉強，以及DeepSeek效應推升儲存需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。