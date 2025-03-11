世紀鋼攻水下基礎訂單

台股在美國總統川普揮出關稅大刀，加上近期非農就業等經濟數據不如預期之下，行情陷入震盪整理。此時市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史單月新高、營運強勁的個股，同步獲得法人買盤轉進，也成為權證市場的新焦點。

2025-03-11 23:40