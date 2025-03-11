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集雅社3.86元 獲利創高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

百貨業精品家電通路領導品牌集雅社（2937）昨（11）日公告2024年全年營收為46.43億元，年增14.25%、稅後純益1.53億元，年增41.16%，每股純益3.86元，營收獲利雙雙創下歷史新高。

集雅社表示，去年營收獲利雙創新高，主要是受惠於成功的產品行銷策略。透過獨家機種以及高階商品的銷售，來帶動客單價提升，加上周年慶檔期的業績成長，推動整體的營運表現亮眼。

集雅社今年2月營收達3.44億元，月減21.8%，年增7.2%；今年前二月營收達8.22億元，年增9.36%。

隨著氣溫回暖，冷氣市場進入「早販期」，2月至4月是銷售旺季前的重要時段，品牌推出早鳥優惠吸引消費者避開夏季需求高峰，以避免價格上漲與安裝延遲。

消費者可享受折扣、現金回饋等優惠，並獲得較快速的安裝服務。

法人表示，從近年的消費趨勢來看，市場呈現M型化發展，消費者對高階產品的需求持續增加。

集雅社憑藉獨家原廠優惠與齊全的精品家電選擇，成功吸引追求品質與獨特性的消費族群。

無論是尋找高階機種，或是享受獨家優惠，集雅社都有優勢，有助帶動營運持續上揚。

營收 集雅社

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