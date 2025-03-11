正隆2024年 EPS 0.55元 擴越南產能
正隆（1904）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益為6.05億元，年減34%，每股純益為0.55元。此外，董事會擬配發現金股利0.45元，配息率達81%，若以11日收盤價20.55元概算，現金殖利率為2.1%
2024年主要受原料成本攀升影響，利潤大幅壓縮。去年國際廢紙報價往上走時，公司希望能反映成本、抬高售價，但市場價格競爭十分激烈，在競價壓力下，不僅沒有漲價成功，第3季價格還下滑。
第4季時則受惠於年節傳統旺季，雙11檔期紙箱需求暢旺，加上農曆年過年較早，年節需求從11月下旬開始拉貨，12月來到高峰。
在產能方面，正隆營收成長的重要來源一部分是來自越南的北江紙器廠和濱吉紙器廠，兩座運轉的新廠目前稼動率都已來到八成以上，產能利用率有望來到100%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言