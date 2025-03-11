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正隆2024年 EPS 0.55元 擴越南產能

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

正隆（1904）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益為6.05億元，年減34%，每股純益為0.55元。此外，董事會擬配發現金股利0.45元，配息率達81%，若以11日收盤價20.55元概算，現金殖利率為2.1%

2024年主要受原料成本攀升影響，利潤大幅壓縮。去年國際廢紙報價往上走時，公司希望能反映成本、抬高售價，但市場價格競爭十分激烈，在競價壓力下，不僅沒有漲價成功，第3季價格還下滑。

第4季時則受惠於年節傳統旺季，雙11檔期紙箱需求暢旺，加上農曆年過年較早，年節需求從11月下旬開始拉貨，12月來到高峰。

在產能方面，正隆營收成長的重要來源一部分是來自越南的北江紙器廠和濱吉紙器廠，兩座運轉的新廠目前稼動率都已來到八成以上，產能利用率有望來到100%。

正隆 財報

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