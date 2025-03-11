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亞力手握百億元訂單

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞力（1514）昨（11）日受邀參加2025元大證券第1季投資論壇，亞力指出，目前在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，迎來更多重電設備訂單。

另外，由於先前已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所訂單已有不錯的實績，今年力拚至少也能拿下兩所STATCOM的訂單。

訂單方面，亞力指出，目前在配電(饋線)自動化開關產品開發成功，預計未來每年可取得台電及東南亞約10億以上訂單，而變壓器二廠新建完工後，每年預計可取得改良型及亭置式變壓器約10億~15億元訂單，此外，來尚有8所STATCOM、總金額約為200億市場需求，這部分也會積極爭取。

值得一提的是，在AI科技爆發，亞力積極抓準相關訂單，亞力指出，在IDC機房電力設備上，亞力的強項是高低壓配電盤、模塑型/非晶質變壓器，近年每年貢獻約2~3億營業額，未來因應國內外AI及大數據應用之市場需求，將有爆發性成長。

軌道工程方面，亞力指出，近年已取得台鐵嘉義高架化、台南地下化、花東複線化。

AI 台電 東南亞

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