威剛2024年獲利「四率四升」

記憶體模組大廠威剛（3260）受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應，昨（11）日公告2024年毛利率、營益率、稅前盈餘率、及稅後淨利率等四大獲利指標同步創歷史新高，呈現「四率四升」態勢。公司預期，近期感受到市況回暖，預期整體發展將趨於正向。

威剛2024年營收年增近兩成、達401.8億元；毛利率21.78%，年增近5個百分點；營益率年增4.6個百分點、達9.86%；稅後純益27.07億元，年增92.1%，每股純益9.25元。其中，去年第4季獲利3.03億元，季減48.64%，年減56.96%，每股純益1.03元，探近六季低點。

展望2025年，威剛表示，近期陸續接獲大廠訂單，並感受到記憶體市況回暖，不僅現貨價止跌反彈，上游原廠對合約價態度也轉趨堅定。在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供給獲得控制，以及高頻寬記憶體（HBM）、DDR5供貨依舊吃緊下，預期第2季記憶體合約價再走跌的幅度將非常有限。

威剛預期，隨著DRAM與NAND Flash價格走穩，市場庫存去化也已告一段落，看好客戶備貨需求將逐步增溫，該公司將靈活調整庫存策略，因應市場動態與國際情勢變化，穩健布局漸入佳境的2025年記憶體市場。

研調機構集邦科技（TrendForce）數據顯示，DRAM價格自2024年11月大跌20.59％後，迄今已連三個月維持穩定。截至2月28日，PC DRAM（DDR4 8Gb 1Gx8）平均交易價格維持在1.35美元，與前一個月持平。

集邦分析，美國加徵關稅帶動PC廠提前備貨，加速庫存去化，加上SK海力士等記憶體大廠轉向伺服器DRAM生產，短期內壓縮PC DRAM供應，而中國大陸廠商產能擴張延遲，也影響供應，促成市況回穩。

NAND Flash方面，集邦指出，今年元月起NAND Flash價格開始回升，截至2月28日，通用NAND Flash（128Gb 16Gx8 MLC）平均交易價格達2.29美元，月增5.29％。此波NAND Flash報價上漲，主因三星、SK海力士、美光及鎧俠大廠持續減產，緩解市場供過於求壓力，伴隨大陸官方補貼推升智慧手機銷量，NAND Flash庫存去化速度加快，有助第2季進一步復甦。