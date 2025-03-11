巨大目標價 喊到225元
里昂證券發布最新報告表示，腳踏車產業將迎來春燕，2025年至2026年前景樂觀，其中美國和歐洲庫存將於下半年接近健康水準，電動自行車的提前更換周期已在去年下半年開始，傳統自行車最晚將在2026年第2季度跟進，其中特別看好巨大（9921），上調評等至「強力看好」，目標價從180元調升至225元。
另外，里昂報告指出，台灣腳踏車供應鏈最看好巨大，其次是美利達、桂盟，其中美利達評等為「優於大盤」，目標價從185元調升至230元，而桂盟則同樣維持「優於大盤」的評等，目標價從135元調升至150元。
里昂說，最看好巨大主因於，2025年下半年有望恢復正成長，若新產品設計能夠成功推出，歐美市場的品牌銷售可能會提早回暖。過去一年，即便產業環境、銷售模式與庫存狀況改善，巨大股價仍下跌29%，因此認為目前是絕佳的布局時機。
展望2025年，里昂表示，仍有三成自行車供應商持進謹慎態度，顯著低於一年前的65%。儘管市場仍存在不確定性，但產業整體庫存仍有進一步下降空間。
此外，市場擔憂關稅對自行車供應鏈的影響，其實，反而可能為巨大和美利達帶來潛在利好。里昂認為，巨大與美利達已具備在台灣生產所有美國市場銷售車款的能力。因此，巨大及其ODM客戶可能提升市占率，或因部分競爭對手受關稅影響導致成本上升，進而提升平均銷售價格。
針對中國大陸市場，里昂指出，大陸市場在2025年2026年的銷售下滑，主要2022年第3季至2024年第2季超級周期後的回調。巨大和美利達在2024年的大陸銷售已達歷史新高，因此短期內的回落屬於正常現象。
另外，里昂指出，2026年傳統自行車的更換需求增強，電動自行車更換周期也將加速，推動產業整體成長。
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