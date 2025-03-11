臻鼎2024年 EPS 9.67元

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（11）日召開法說會公布財報，去年歸屬母公司淨利為91.8億元，年增48.3%，每股純益9.67元，優於前一年的6.55元，公司擬配發現金股息4.8元。

臻鼎統計，2024年營收1,716.6億元，創歷年新高，年增13.8%。去年第4季營收561.33億元，季增10.9%，年增2.9%；歸屬母公司淨利43.63億元，季增30.1%，年增24.5%，單季每股純益4.59元，優於前一年第3季3.52元以及前年同期3.71元，為近八季高。

臻鼎董事長沈慶芳表示，2024年營收優於預期並創下歷史新高，全球PCB市占率由前一年的7%提高至7.3%，公司中長期擴張腳步不變。四大應用之中，包含行動通訊、伺服器／車載／光通訊及IC載板皆刷新歷史紀錄，電腦消費亦顯著回溫。受惠產品組合優化及生產效率提升，2024年毛利率為18.9%，營業利益率6.8%，皆較前一年提升。

展望2025年，沈慶芳提到，儘管總體環境充滿變數，但邊緣AI裝置快速崛起，包括AI手機、AI PC、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，同時AI伺服器、光通訊與IC載板之高階產品亦將隨客戶需求放大。預期今年四大應用皆將成長，AI相關產品營收占比將拉升至70%以上，樂觀今年營運續戰新高。

臻鼎今年資本支出將較去年增加，估約250億元。載板方面，沈慶芳指出，2024年IC載板營收年增75.6%，主因公司產能以高階產品為主，不僅ABF載板受惠於Chiplet以及2.5D先進封裝產品需求，產能利用率去年大幅提升，同時BT載板營收亦穩步增長，整體IC載板營收增速大幅優於產業平均。

2025年將配合客戶量產新技術平台產品，預期IC載板仍是四大產品應用中成長最快的業務部門。