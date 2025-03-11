CPU IP廠商晶心科（6533）昨（11）日召開說明會，董事長林志明表示，希望今年營運表現可以維持高成長，包括授權金與權利金收入都能保持成長態勢。

晶心科去年營收達13.81億元，續創歷史新高，年增約三成，雖然去年前三季呈現虧損，但由於去年第4季獲利大增，使全年轉虧為盈，每股純益為0.04元。晶心科今年累計前二月合併營收為1.75億元，年增37.8％。

晶心科去年業績由雙引擎催動，授權金收入占整體業績比重約三分之二，年增幅度達38.4％，權利金收入約占21％比重，年增25％。

以應用領域區分，晶心科去年業績中，AI應用占比達38％，消費性應用占28％，營收比重與2023年相當，值得注意的是，其車用業績比重已從2023年的3％成長至8％。

若以區域市場來區分，晶心科去年業績約有38％來自台灣市場，31％來自美國市場，中國大陸市場也貢獻23％。