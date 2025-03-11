勤誠2024年 EPS 16.05元 攀高峰
伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（11）日公告2024年財報，去年稅後純益19.33億元，年增78.1%，每股純益16.05元，較前年每股純益9.03元近翻倍成長，創掛牌以來新高。
勤誠去年受惠AI伺服器需求爆發，全年業績創歷史高峰，預計13日舉辦線上法說會，針對今年AI伺服器機殼產業進行最新展望。
勤誠先前表示，儘管先前市場出現雜音，但今年在多元產品規劃及全球製造布局帶動下，對全年營運充滿信心，資料中心散熱需求日益增長，公司積極投入液冷及空冷適配的機殼散熱方案。
勤誠是輝達（NVIDIA）合作夥伴，先前展出搭載GB200主板的1U及2U Compute Tray，可適配於MGX機櫃，能夠滿足CSP資料中心的液冷與氣冷散熱需求，並支持E1.S儲存模組，適合高效儲存應用。
勤誠預告，今年執行長陳亞男親自帶隊，將首次參與NVIDIA GTC大會，現場展示與NVIDIA合作MGX最新產品，展現伺服器機構研發設計整合能力，及生產製造的工程實力，協助客戶展出新一代AI伺服器產品線，持續發掘AI商機以推動營運持續成長。業界推估勤誠可能將在GTC大會展示GB300適用的伺服器機殼。
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