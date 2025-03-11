竹陞2024年 EPS 6.03元 威盛2.07元

經濟日報／ 記者李珣瑛鐘惠玲／新竹、台北報導

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（11）日通過去年財報合併營收4.09億元；稅後純益1.27億元，年增155.7%，每股純益6.03元，全年營收、稅後純益及每股純益均創新高紀錄。

董事會決議提配發5元現金股利，配息率82.9%。竹陞科技表示，目前客戶新的訂單及新開發專案依計劃推進，並持續開發新的客戶及布局新的產品線，2025年業績成長可期。

威盛昨日公布去年財報，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增1.59倍，每股純益2.07元。為近三年高點。威盛去年第4季每股純益1.2元，單季賺贏去年前三季，更是近12季高點。

威盛去年第4季合併營收54.96億元，季增3.8％、年增30.7％，創單季新高。

每股純益 營收

延伸閱讀

大聯大法說會／本季看來呈現淡季不淡 中國市場增加 AI 投資

台積電2月營收月減11% 探五個月低點…仍為同期最佳

華碩、宏碁2月績優 市況不看淡

長榮航、星宇2月業績高飛

相關新聞

東陽、川湖 認購放閃

台股在美國總統川普揮出關稅大刀，加上近期非農就業等經濟數據不如預期之下，行情陷入震盪整理。此時市場焦點回歸基本面，2月營收創歷史單月新高、營運強勁的個股，同步獲得法人買盤轉進，也成為權證市場的新焦點。

金像電、奇鋐 四檔聚光

台股陷入震盪，業績成長股成為行情焦點，2月在工作天數較少情況下，營收逆勢創單月歷史新高的金像電（2368）、奇鋐（301...

昇達科 二檔耀眼

昇達科（3491）2月營收2.05億元，月增17.97%，年增103%，寫下史上最強2月；累計前二月營收3.79億元，年...

振樺電抗震 挑逾90天

美國總統川普「不排除美國經濟衰退可能」言論讓美股重挫，台股跟著跌破年線，工業電腦股（IPC）振樺電（8114）基本面有撐...

仁寶 押價內外10%

仁寶（2324）因智慧裝置、伺服器拉貨動能強勁，帶動2月營收亮眼，法人看好AI伺服器為今年重要成長動能，在伺服器營收比重...

群聯 選逾四個月

群聯（8299）2月營收月增25.3%至45.2億元，主要因農曆年後需求轉強，以及DeepSeek效應推升儲存需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。