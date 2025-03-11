竹陞2024年 EPS 6.03元 威盛2.07元

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會昨（11）日通過去年財報合併營收4.09億元；稅後純益1.27億元，年增155.7%，每股純益6.03元，全年營收、稅後純益及每股純益均創新高紀錄。

董事會決議提配發5元現金股利，配息率82.9%。竹陞科技表示，目前客戶新的訂單及新開發專案依計劃推進，並持續開發新的客戶及布局新的產品線，2025年業績成長可期。

威盛昨日公布去年財報，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增1.59倍，每股純益2.07元。為近三年高點。威盛去年第4季每股純益1.2元，單季賺贏去年前三季，更是近12季高點。

威盛去年第4季合併營收54.96億元，季增3.8％、年增30.7％，創單季新高。