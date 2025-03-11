鴻海、技嘉搶食美商大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

AI雲端運算供應商CoreWeave宣布，與OpenAI簽下價值119億美元的五年合約，將為OpenAI提供AI基礎設施。法人看好CoreWeave拿下大單，主力伺服器供應商戴爾、美超微、技嘉（2376）將受惠，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海（2317）、英業達等，也將分杯羹。

CoreWeave成立於2017年，原名為Atlantic Crypto，當時主要業務是使用GPU挖掘以太幣，2018年因加密貨幣價格崩盤，改名為CoreWeave，營運主軸轉向AI，切入雲端運算市場。

CoreWeave去年營收衝上19.2億美元，年增超過七倍，其中微軟營收占比高達62%，為最大客戶，其他客戶還包括輝達及Meta、IBM等大廠。從供應商來看，CoreWeave 2023年最大供應商為美超微，但去年戴爾拿下大單，成為主要供應夥伴之一，台廠技嘉也供貨部分伺服器。

緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板，同時也協助進行系統組裝，在戴爾AI伺服器中坐擁最大占比，將成最大受惠者之一，鴻海、英業達也將雨露均霑。

AI 伺服器 戴爾

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