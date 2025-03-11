達明擴大機器人布局

經濟日報／ 記者吳凱中吳秉鍇／台北、高雄報導

廣達集團旗下達明（4585）昨（11）日宣布，與台船及美國智慧焊接技術領導者AMET公司簽署合作備忘錄（MOU），三方攜手開發更適用造船環境的機器人，推動造船產業智能化轉型，提升焊接效率與品質。

市場看好，這次合作有助達明擴大業務範疇，為後市業績再添新動能。

達明表示，該公司致力於提供智慧焊接解決方案，目前其TM AI焊接協作機器人已廣泛應用於造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，協助產業因應全球焊接技術人才短缺的挑戰。

達明為擴大美國市場，去年已與AMET宣布合作，透過AMET將達明機器人產品引進美國市場，鎖定智慧焊接工程領域。

達明指出，此次攜手美商AMET與台船，結合AMET在航太、造船、能源及汽車等重工業領域的深厚技術與市場經驗，以及台船在造船產業的豐富實務經驗與應用場景，三方將進一步拓展全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作機器人焊接技術，提升造船產業的智能化發展。

台船為台灣最大造船公司，未來三方合作開發的小型焊接機器人將專注於大型散裝輪及大型貨櫃輪的焊接應用，透過智慧焊接技術提升造船業的生產效率與焊接品質。同時，此技術的導入將有助於縮短生產工期、降低人力成本，並強化台灣造船業在國際市場的競爭力。

台船 造船 達明機器人

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