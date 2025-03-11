藍天筆電出貨唱旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

藍天（2362）去年筆電事業表現不俗，展望後市，藍天筆電事業群總經理簡義龍昨（11）日表示，看好輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡將帶動電競筆電換機潮，加上微軟將停止支援Windows 10作業系統，以及AI PC應用增加下，藍天目標2025年筆電出貨量看增一成、達210萬台。

藍天2024年在亞太與歐洲市場的雙位數成長帶動下，全年筆電出貨達190萬台，年增13%，相關業務營收達235億元，年增10%，連兩年達成雙位數成長目標，再登集團筆電營收歷史新高。藍天昨天股價不受台股重挫388點影響，逆勢勁揚逾6%、收50.7元。

展望2025年，簡義龍指出，內部設下出貨成長10%的目標，目前已觀察到歐洲客戶的追單力道，是個好跡象。

他並透露，上周與日本最大客戶開會，很少看到日本人對景氣預估這麼正面樂觀，應與微軟將停止支援Win 10帶動的換機潮效應發酵有關。

藍天預期，隨著RTX 50系列將於首季上市，提供更高效能且更優惠價格，促進汰舊換新及AI PC應用需求推動，加上Win 10於年底停止支援服務等因素激勵，預期將引爆2025年筆電換機潮。

藍天強調，將搶先上市搭載輝達RTX50系列平台的X56／X58低調質感電競機種。預期今年在AI PC需求動能及換機潮的逐步放量下，藍天筆電事業價量可望續創佳績。

此外，因應川普新一波關稅戰，簡義龍指出，美國市場占藍天筆電出貨不到2%。在川普前一次任期，藍天曾短暫在台灣生產，屬於自有產能。這次面對川普2.0時代，藍天則是交由合作夥伴在台生產。

針對轉投資興建的台北雙星大樓，藍天總經理蔡明賢表示，按照原本規劃沒變，不過現在缺工、缺料真的很嚴重，預計2027年完工、2028年開幕，將有很多精品進駐商場，未來營運後對藍天一定是正面助益。

AI 川普 電競筆電

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